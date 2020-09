Accoltellamento al night: finisce male la lite tra clienti

Notte movimentata, tra venerdì e sabato, in centro città. Intorno alle 2,30 di sabato mattina, la Polizia è intervenuta al night "Angelo Azzurro", di via Dionisotti per un accoltellamento avvenuto nel locale.

Un episodio che sarebbe nato in seguito a una lite tra clienti, un albanese e un italiano: nata come un diverbio per una ballerina del locale, la lite è poi degenerata. E' spuntato il coltello e uno dei due è passato dalle parole ai fatti. A quel punto è stata allertata la Polizia.

Il ferito, ha poi dovuto far ricorso alle cure dell'ospedale, rimediaando 30 giorni di prognosi, mentre per l'aggressore è scattata l’accusa di tentato omicidio.

Il locale, di proprietà di imprenditori stranieri che gravitano nell'area novarese, è stato messo sotto sequestro.