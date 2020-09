Muore all'improvviso a 61 anni: Trino in lutto per Saverio Lofranco

E' una giornata di dolore, a Trino, per le tante persone che conoscevano e apprezzavano Saverio Lofranco, morto improvvisamente questa mattina (lunedì) a 61 anni. Lofranco era dipendente della cooperativa che si occupa di spazzamento strade e pulizia degli spazi pubblici per conto del Comune e, nella cittadina, era una figura familiare e apprezzata a livello personale e lavorativo. Lunedì mattina, poco dopo le 7, mentre stava recandosi al lavoro, l'uomo è stato colpito da una malore improvviso che non gli ha lasciato scampo: Lofranco si è accasciato al suolo e, nonostante l'intervento dei mezzi di soccorso, per lui non c'è stato nulla da fare.

Il sindaco Daniele Pane, tra i primi a porgere le condoglianze alla famiglia, ricorda un “marito, padre, nonno e prezioso collaboratore del Comune” che se ne è andato all'improvviso. “L’Amministrazione si unisce al dolore della famiglia Lofranco per la perdita del caro Saverio”, scrive il sindaco. “La tua morte mi lascia con poche parole e un groppo in gola che proprio non si scioglie. Un abbraccio forte alla tua famiglia, a chi ti ha voluto bene. Sono certo che questa comunità si prenderà cura della tua grande famiglia”, scrive l'ex sindaco, Alessandro Portinaro.

Lofranco lascia la moglie Angelina, i figli Vito e Alessia; la nuora Eleonora, il genero Alessio e i nipotini Greta e Riccardo. Martedì alle 17,30 nella chiesa di San Domenico verrà recitato il rosario, mentre le esequie si svolgeranno mercoledì alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Trino.