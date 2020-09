Sierologici per i bambini, tamponi in Rsa: per la Valsesia una giornata di buone notizie

Test sierologici a bambini e tamponi agli anziani.

Per una curiosa coincidenza di tempi, in meno di 24 ore Varallo e la Valsesia hanno completato una serie di controlli sanitari anti Covid che hanno portato risultati davvero incoraggianti.

Nella giornata di domenica 1060 studenti delle scuole di Varallo, Quarona e di tutti i piccoli centri dell'Alta Valle si sono sottoposti ai test sierologici volontari organizzati dai Comuni e dalla Fondazione Valsesia con l'appoggio di Pier Lugii Loro Piana e della Croce Rossa. Accompagnati dai genitori bambini e ragazzi (circa il 60% di quelli potenzialmente interessati) hanno svolto lo screening: per 8 di loro sono stati evidenziati valori di Igg o igm sospetti e, dunque, sono stati sottoposti al tampone, risultato negativo per tutti. Sospiro di sollievo per i genitori e partenza più sicura anche per le scuole.

A distanza di poche ore, poi, sono arrivati gli esiti dei tamponi che, la scorsa settimana, erano stati effettuati sugli ospiti e sugli operatori di Casa Serena, la più grande struttura per anziani della provincia. Un controllo disposto dopo che un operatore aveva contratto il Covid. E anche qui le buone notizie non sono mancate.

"Dopo il caso di un operatore di Casa Serena risultato positivo al rientro dalle ferie - spiega il sindaco Eraldo Botta - nei giorni scorsi tutti gli ospiti e il personale della struttura cittadina, la più grande RSA della Provincia di Vercelli, sono stati sottoposti a verifica. Gli esiti dei tamponi comunicati oggi, sono tutti negativi. E’ una buona occasione per invitare tutto il personale a proseguire sulla strada della prevenzione e augurare buon lavoro a chi con grande attenzione e responsabilità tiene alta la guardia, proteggendo i nostri cari anziani".