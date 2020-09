La Regione: 113 tamponi eseguiti negli hot spot pediatrici (1 nel vercellese)

Sono 113 gli studenti (sul totale di una popolazione scolastica regionale di 613 mila allievi e 76 mila operatori) che nel primo giorno di scuola hanno usufruito dei 29 hot spot pediatrici allestiti dalla Regione Piemonte per l’esecuzione immediata del tampone per la diagnosi di Coronavirus covid-19.

Per alcune Asl, il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test.

L’esito dei tamponi è in fase di completamento: nel vercellese risulta un solo tampone eseguito.