Dopo il successo dell'iniziativa "Hai mai visto Vercelli?" e “Vercelli in una notte di mezza estate”, Oltre Confine Onlus è lieta di annunciare che sabato 19 settembre, alle 9, si terrà una nuova visita guidata per Vercelli dal titolo “Parlum ‘n poch ad Varsej”. Si tratta di una visita guidata rigorosamente condotta in dialetto vercellese per le vie del centro storico di Vercelli.

L'idea è di illustrare la storia bimillenaria della città da una prospettiva del tutto differente. Il tour è stato infatti concepito “su misura” dei Vercellesi. Non sarà la classica visita guidata per “forestieri”, ma un’iniziativa per raccontare Vercelli ai Vercellesi (città e provincia), privilegiando un approccio ruspante, in cui ampio spazio verrà riservato ai gossip di un tempo, a curiosità ed aneddoti locali.

Il tour sarà condotto da Alberto Pistola, Vercellese nonché guida turistica abilitata con patentino. La visita guidata condurrà i visitatori attraverso i più significativi luoghi della città: dall'Abbazia di Sant'Andrea, passando per il Duomo, la "Contrada dei Nobili", l'antico ghetto ebraico e le principali vie e piazze cittadine, per rievocare, attraverso il suo patrimonio artistico, storie, miti e curiosità di una delle più ricche e interessanti città del Piemonte. Ovviamente il tutto sarà raccontato attraverso “modi di dire” doc vercellesi, tradizioni e leggende popolari. La visita, della durata di un'ora e mezza, sarà interamente condotta in dialetto vercellese e avrà un costo di 7 € a persona.

La prenotazione è obbligatoria. Il punto di ritrovo sarà all Sagrato della Basilica di Sant'Andrea, alle 9 di sabato 19 settembre. Per informazioni e prenotazioni: visiteguidate@vieniapavia.it / 375 5709240.

Ovviamente la visita guidata si svolgerà in assoluta sicurezza rispettando le disposizioni regionali e nazionali. Per questa ragione l'iniziativa è aperta a un numero massimo di 20 partecipanti oltre alla guida, l'uso della mascherina è obbligatorio e durante il tour i partecipanti dovranno mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro.