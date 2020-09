Pauroso schianto contro il guard rail: 3 giovani in ospedale

Notte da dimenticare per 4 giovani. Questa notte, intorno alle 3.30, si è verificato un terribile incidente stradale lungo la strada provinciale che da Crevacuore conduce a Borgosesia, nei pressi dell'ex cartiera. Per cause ancora da accertare, una Mini decapottabile è andata a sbattere violentemente contro il guardrail.

Sembra che, a causa dell'impatto, una ragazza sia stata sbalzata fuori dal mezzo mentre un ragazzo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Ad estrarlo i Vigili del Fuoco di Ponzone, intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri e ai sanitari del 118. Tre di loro (2 ragazze e un ragazzo) sono rimasti feriti e trasportati a Borgosesia e Biella. Sono in corso da parte delle forze dell'ordine i rilievi per stabilire le cause e la dinamica del sinistro stradale.