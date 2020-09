Asigliano in lutto per Giovanni Carion

Giorno di lutto per la comunità asiglianese che perde un amico e concittadino. E' stata la sindaca Carolina Ferraris a dare la notizia della morte di Giovanni Carion, avvenuta domenica mattina. Carion aveva anni 67 e da tempo affrontava una malattia che non gli ha dato scampo.

"È stato per tutta la comunità asiglianese un punto di riferimento importante - scrive in un post Carolina Ferraris -. Ex dipendente Ariotti Marmi, appassionato di calcio, militò nelle giovanili del Milan. Fu amministratore comunale per anni".

Carion è stato anche un valoroso campione di biliardo, tanto da aver partecipato a numerosissimi appuntamenti nazionali e internazionali.

"Un marito, papà e nonno esemplare - aggiunge Ferraris -. A nome di tutta la comunità rivolgiamo le più sentite condoglianze a Rossana, Marco, Morena e all'amatissima nipotina Marlen".

"Non sarai dimenticato, amico mio", scrive il vice sindaco, Lillo Bongiovanni, aprendo la strada a centinaia di messaggi di cordoglio. Molti concittadini lo ricordano come una persona di valore e di seri principi che lascerà un vuoto nelle vita di chi lo aveva conosciuto. Lo ricorda, con commozione, anche l'amico Luigino Barale: "Ricordo con infinita nostalgia, caro Giovanni, le ancora recenti bellissime chiacchierate rivolte al nostro povero Milan. Provo oggi un senso di vero sgomento in quanto lontanissimo dal pensiero di non vederti più".