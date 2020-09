Borgosesia: un caso di positività scoperto grazie ai test sugli alunni

"I test sierologici di sabato - spiega il sindaco, Paolo Tiramani - hanno evidenziato 12 ragazzi con valori igg e igm fuori dalla norma. Come da protocollo, i ragazzi hanno effettuato il tampone e purtroppo in un caso è stata confermata la positività".

Il minore comunque sta bene: lui e la famiglia sono stati posti in isolamento domiciliare e, nella giornata di martedì, anche i parenti effettueranno il tampone.

Ovviamente è facile immaginare la serie di possibile conseguenze che la presenza di uno studente positivo (sebbene asintomatico) avrebbe portato in classe. Grazie alla partecipazione al test sierologico, il problema è stato superato all'origine: il ragazzo tornerà in classe dopo aver ottenuto il tampone negativo e insegnanti e compagni non entreranno in contatto con una potenziale fonte di contagio.