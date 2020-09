Cade in un dirupo nel bosco: morto un 71enne

Drammatico incidente, nella notte tra venerdì e sabato 12 settembre: nei boschi sopra Varallo un uomo che stava facendo legna, ha perso la vita, cadendo in un dirupo.

Secondo le prime notizie la vittima è un uomo di 71 anni che era impegnato in alcuni lavori nei boschi della frazione Crevola.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine: il personale del 118, giunto sul posto per i soccorsi, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.

