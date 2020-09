Ore di ricerche, poi il dramma: pensionato trovato morto in fondo a un dirupo

Si chiariscono i contorni dell'incidente costato la vita a un uomo di 71 anni, C.E., ritrovato morto in fondo a un dirupo nei boschi sopra Varallo.

L'uomo, residente in zona, era uscito nella giornata di venerdì per andare a far legna, senza più dare notizie di sé e senza tornare a casa. Quando, intorno alle 20, sono scattati i soccorsi, i Vigili del Fuoco di Varallo hanno inziato le procedure di ricerca nei boschi della zona, finché, in prossimità di una forte pendenza del terreno, in località Parone, sono stati trovati oggetti e strumenti che il pensionato si era portato dietro.

Vista la difficoltà nel perlustrare un'area assai impervia, sono state fatte intervenire anche le squadre di Soccorso Spelo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza.

Intorno alle 23,30, in fondo a un ripido precipizio, è stato rinvenuto l'uomo, purtroppo ormai senza vita. Le operazioni di recupero della salma sono proseguite fino a notte fonda, concludendosi poco prima delle 3 del mattino di sabato. Gli accertamenti sull'incidente sono svolti dai Carabinieri di Varallo.