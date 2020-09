Torna il Fora Tut: un week end per chi ama lo shopping

Torna l'appuntamento con il Fora Tut: oggi e domani, sabato 12 e domenica 13 settembre, banchetti in strada, super sconti e occasioni per qualche acquisto di fine collezione.

L'appuntamento, promosso da Ascom Vercelli, chiude una stagione di saldi che non è bastata a risollevare le sorti di un anno davvero difficile, soprattutto per il piccolo commercio. Un 2020 nel quale anche gli organizzatori degli appuntamenti che richiamavano a Vercelli pubblico e affari, hanno hanno dovuto fare i conti con la necessità di evitare forme di assembramento. Sagre estive saltate o svolte in forma ridotta, niente Notti Bianche (Ascom ha deciso di annullare quella in programma sabato 26 settembre), nessuna Fiera, pochi concerti estivi.

Il perdurare di alcuni vincoli collegati all'emergenza sanitaria imporrà, senza dubbio, anche la necessità di ripensare quegli appuntamenti che, in qualche misura, negli anni scorsi avevano rappresentato un elemento di supporto al settore del piccolo commercio cittadino. Ma trovare una strada nuova non sembra, al momento, facile.