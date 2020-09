Trino, parte l'indagine epidemiologica sul Covid-19

Si ampia l'attività di ricerca condotta dall'Osat di Trino: dopo i test sierologici eseguiti in favore della popolazione trinese negli scorsi mesi, sarà l'Osservatorio a elaborare i dati raccolti con finalità di indagine epidemiologica ad hoc sul Covid19 per comprendere al meglio la sua distribuzione, l’andamento temporale e i possibili fattori di rischio tra i residenti di Trino. L’attività Osat sui rischi ambientali procederà quindi in parallelo a quella relativa all’indagine legata all’emergenza Covid-19.

Il dottor Christian Salerno, epidemiologo Osat dal 2014, precisa che questo potenziamento permetterà prima di tutto di informatizzare i dati raccolti durante la somministrazione dei test sierologici ma anche d’inviare un nuovo questionario epidemiologico al fine di verificare l’insorgenza di nuove patologie. Tale step costituisce anche un primo passaggio al potenziamento generale dell’Osat finalizzato allo studio non solo dei soggetti deceduti ma anche dei malati potendo cosi studiare patologie a bassa letalità ovvero con tante diagnosi ma pochi decessi.

Contemporaneamente alle attività sopra elencate si procederà con l’estrazione di 500 residenti distribuiti per età e genere a cui verrà inviata una lettera d’invito per sottoporsi al test sierologico. "Con tale metodo - specifica Salerno - avremo un campione statisticamente rappresentativo per i vari ambiti sociali e demografici di Trino non dettato dalla casualità come può invece verificarsi se la partecipazione al test fosse esclusivamente su base volontaria".