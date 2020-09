Azzolina contro la Regione Piemonte: "Misurazione della febbre? Potremmo impugnare l'ordinanza"

“Credo che non si possano cambiare le regole a 4 giorni dall'inizio della scuola come se fosse un gioco. Occorre rispetto per le famiglie e i dirigenti. Non è escluso che il ministero della Salute impugnerà il provvedimento. Si deciderà nelle prossime ore”. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, giunta venerdì mattina, 11 settembre, all'Istituto Comprensivo Biella 2 E. De Amicis di Chiavazza per una visita istituzionale. La tanto discussa ordinanza firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che regolamenta la misurazione della temperatura agli studenti introducendo l'obbligo di verificarla e raccomandando a tutti gli istituti di misurarla prima dell'ingresso a scuola, rischia dunque di diventare oggetto di uno scontro istituzionale. Si capirà qualcosa di più, probabilmente, nel corso della conferenza stampa che la Regione dedicherà alla situazione sanitaria e alla riapertura delle scuole nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre.

Tornando alla mattinata biellese, la ministra ha fatto un giro nelle diverse aule dell'istituto, già preparate ad accogliere gli allievi in vista della riapertura della scuola, prevista per il prossimo 14 settembre.

“Sono contenta di essere tornata qui. Sono stata in contatto costante con i dirigenti scolastici e a Biella è stato svolto un lavoro d'eccellenza. Sono qui per portare la mia vicinanza al mondo della scuola”, ha detto Azzolina.