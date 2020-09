Novara, schianto in moto, morti fratello e sorella: avevano 19 e 16 anni

Dramma sulle strade novaresi. Fratello e sorella, rispettivamente di 19 e 16 anni, sono morti nella notte all'ospedale Maggiore di Novara, dove erano giunti in condizioni disperate dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì in strada Biandrate nei pressi della concessionaria Clerici.

I due giovani, Carlo e Veronica Di Bernardo, erano in sella ad una moto 125 guidata dal 19enne, quando hanno tamponato un furgone: sbalzati dalla moto, sono finiti nella corsia opposta dove sono stati investiti da un mezzo in transito, che non ha potuto evitarli.

Soccorsi dal 118 sono stati trasportati in condizioni disperate all'ospedale dove purtroppo sono deceduti. Il fratello si era diplomato quest'anno al Mossotti, mentre la sorella avrebbe dovuto iniziare lunedì il terzo anno sempre nel medesimo istituto.

I due giovani abitavano con i genitori Giuseppe e Katiuscia a Casalbeltrame. Il sindaco Claudia Porzio ha annunciato che nel giorno dei funerali verrà indetto il lutto cittadino.