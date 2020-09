Delitto Bessi, assolto con formula piena Vincenzo Perini

Assolto per non aver commesso il fatto. La sentenza pronunciata al processo con rito abbreviato sancisce l'uscita di scena definitiva di Vincenzo Perini dall'accusa di aver ucciso e rapinato il ciclista Antonello Bessi.

Dunque, non è stato Perini figlio ad aver assassinato, il 4 settembre 2018, Bessi nel garage di uno stabile del rione Canadà dove l'uomo aveva il laboratorio: ne era convinta anche la Procura, che ritiene responsabile del delitto il 72enne Giovanni Perini e che, già in sede di udienza preliminare, per suo figlio Vincenzo aveva chiesto l'archiviazione. Al processo celebrato giovedì a Vercelli, si è arrivati per la decisione del Gip di disporre l'imputazione coatta: Vincenzo Perini è così finito a giudizio, uscendo assolto con la formula più ampia.

Accolte dunque, le tesi esposte nella discussione dall'avvocato Monica Grattarola, difensore di Perini: come sostenuto da vari testimoni, il giorno del delitto Vincenzo Perini era al lavoro in un cantiere in centro, in via Pirandello. Dunque non avrebbe avuto il tempo per spostarsi in via Manzone, compiere il delitto, liberarsi di arma e indumenti e tornare al lavoro. E, del resto, nulla lo collocava nelle vicinanze dello stabile teatro dell'omicidio.

I riflettori si postano intanto sul padre, Giovanni: secondo la Procura e gli investigatori, sarebbe lui vero autore del delitto. Il pensionato, che deve rispondere di omicidio volontario e rapina e che attualmente è agli arresti domiciliari, è difeso dai legali Francesca Orrù e Maria Grazia Ennas: quella di oggi sarà un'udienza filtro, con l'ammissione delle prove e la stesura del calendario delle udienze.