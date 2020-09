Olmo: pronte 1500 mascherine per bambini da destinare a chi è in difficoltà

Mascherine da indossare per andare a scuole? Meglio che le famiglie ci pensino per tempo. Al momento, infatti, gli istituti comprensivi avrebbero ottenuto solo piccole forniture utilizzabili per tamponare situazioni di emergenza. E, in molti casi, neppure quelle.

Lo segnala, ad esempio, il comprensivo di Asigliano e il sindaco del paese, Carolina Ferraris, rilancia in un post rivolto alle famiglie. "Non è nostra intenzione far spendere soldi in più - dice il sindaco - tuttavia al momento la scuola non ha mascherine da fornire a tutti i ragazzi. Magari arriveranno nei prossimi giorni, ma attualmente consiglio ai genitori di comprare una piccola scorta di mascherine chirurghiche lasciando anche una di emergenza nello zainetto dei rispettivi figli".

La situazione segnalata dal comprensivo è comune anche ad altre scuole, come rileva in un post Carlo Olmo che si è già attivato per offrire un aiuto ai bambini di famiglie in difficoltà. "Molti mi stanno chiedendo le mask kids, le mascherine chirurgiche per bambini. Perché, al solito, o non si trovano o aumentano il carico di spese da sostenere pesantemente da parte delle famiglie. Nel mio piccolo, ci sono. Da domani ne saranno disponibili alla Tana 1500, da destinare proprio alle scuole per i bambini più in difficoltà e poi si vedrà...".

Un segno di concretezza che certamente una mano agli istituti scolastici maggiormente in difficoltà.