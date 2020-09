Triathlon, grande partecipazione del Valdigne al Medio di Mergozzo e allo Sprint di Valmadrera

A Mergozzo è andato in scena uno dei Triathlon Medi classici del circuito italiano della Triplice. Nelle acque del lago omonimo gli atleti hanno disputato la frazione di swim (1,9 km) per poi affrontare 2 giri di bike per un totale di 90 km e la mezza maratona finale di 21 km.

Per Valdigne Triathlon erano presenti ben 5 atleti, il migliore è stato il giovanissimo Nicolò Fontana (alla prima esperienza in un Medio) che ha chiuso in poco più di 4 ore, 14° assoluto e primo nella categoria S1, lo ha seguito Elis Gassino che ha ottenuto un ottimo tempo (4h e 46’) con una frazione di bici ad altissimo livello. Molto bene uno dei “Senatori” di Valdigne Triathlon Max Rossetti, che reduce da un breve periodo di preparazione a Livigno, ha performato molto bene (ottima la sua frazione di nuoto chiusa in 37’) chiudendo in poco più di 5h, lo ha seguito a pochi minuti il torinese Danilo Zambon, un affezionato delle lunghe e lunghissime distanze, che con tre frazioni molto equilibrate ha chiuso l’ennesimo mezzo IronMan.

Nella gara femminile ancora un podio per Katia Bosso che ha colto il bronzo nella categoria M2, con un’ottima frazione di run ed una frazione di ciclismo molto solida. Oramai il podio per lei è un appuntamento fisso in tutte le gare.

A Valmadrera in provincia di Lecco era in calendario il classico Triathlon Sprint. Grande prova della verde-azzurra Carlotta Missaglia, che in preparazione alle sue gare di Coppa Europa e di Campionato Nazionale, ha colto un prestigioso secondo posto con un tempo di 1h e 2’ a pochissimi secondi dall’atleta della DDS Luisa Iogna Prat. Al maschile ottima prova del decano biellese Stefano Massa, che sta utilizzando le poche gare presenti in calendario per la futura preparazione dei suoi IM.

Stefano ha chiuso con un significativo 5° posto nella categoria M3, seguito dal rientrante Paolo Geremia che dopo molto tempo ha riprovato le sensazioni della gara. Ora per gli atleti Valdigne, in un calendario molto concentrato, si aprono le iscrizioni a molti eventi di Campionati Italiani nelle varie specialità (Aquathlon, Duathlon, Triathlon nelle varie distanze).