Crolla la produzione industriale: nel vercellese il 45% delle aziende farà ricorso alla Cassa

Un crollo del 30,2% per il Biellese e del 21,1% per Vercelli. Come era inevitabile, le misure di contenimento e il lockdown hanno avuto conseguenze pesantissime sulla produzione industriale del territorio. Camera di Commercio, Unione Industriale Biellese e Confindustria Novara Vercelli Valsesia diffondono insieme i risultati delle rispettive indagini, con l’obiettivo di monitorare l’andamento della congiuntura nelle province di Biella e Vercelli. I dati dell'ente camerale fotografano l'andamento del secondo trimestre del 2020, mentre l'analisi confindustriale raccoglie le previsioni degli imprenditori.

“Come già sottolineato nell’ultimo rapporto, era inevitabile che le condizioni della domanda e le misure di contenimento dell'emergenza Covid determinassero un crollo della produzione - dice Alessandro Ciccioni, presidente della Camera di Commercio -. Ciò che preoccupa per il futuro sono le prospettive di ripresa, con un sistema produttivo estremamente orientato all’export che dovrà fare i conti con una domanda di prodotti italiani notevolmente ridimensionata nei partner commerciali che stanno attraversando la fase acuta della pandemia. In assenza di un miglioramento delle condizioni interne e internazionali che alimentino il clima di fiducia negli imprenditori e consumatori, l’efficacia delle politiche di sostegno alla domanda rischia di essere molto limitata. L’impegno della Camera di Commercio nel garantire servizi ad alto valore aggiunto nel campo della formazione e dell’informazione diretta alle imprese, non è venuto meno nel periodo del lockdown, anche se la ripresa può solo passare da interventi di sostegno a livello nazionale”.

I dati sulla produzione industriale di Biella e Vercelli sono i più pesanti di tutta la Regione, dove ogni provincia ha fatto segnare un dato negativo. Ma il calo superiore al 20% si è avuto solo a Biella ("maglia nera" del Piemonte), Vercelli (al secondo posto per il calo) e Vco. Novara (con un calo del 16%), Asti e Torino (-14,2%), Cuneo (-13,3%) e Alessandria (-11,2%) hanno in qualche modo parato il colpo.

Nel vercellese è particolarmente marcato il crollo nel settore chimico (-51,4%), seguita dal tessile (-27,4%) e dal valvolamen(-11,7%).

Con questo quadro, ovviamente, le previsioni per il trimestre sono improntate al pessimismo e, per Vercelli, sono ancora in peggioramento: il saldo tra ottimisti e pessimisti, in relazione alle aspettative di produzione scende a -33,3 rispetto al -29,3 del trimestre precedente. Migliora leggermente l'aspettativa per gli ordini, ma non quello relativo all'occupazione, dove il saldo tra ottimisti e pessimisti passa dal -1,1 all'attuale -8,1. Si impenna al 45,4% la percentuale delle aziende che prevede di far ricorso alla Cassa integrazione (nel trimestre precedente a Vercelli erano il 22,2%) e, chiaramente, peggiora anche la percentuale di chi denuncia ritardi nell'incasso dei pagamenti: dal 28,6% dello scorso trimestre al 49,5% attuale.

“Siamo in una fase di grande incertezza – commenta il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa – e con la possibilità che il peggio debba ancora arrivare; il fatto che, superata l’emergenza sanitaria, scelte politiche di sostegno strutturale al sistema produttivo non siano ancora chiare e definite sta mettendo serie ipoteche sul futuro del tessuto socio-economico locale. Servono tempi certi sulla liquidità, che in questa fase è indispensabile alle imprese, e una visione di lungo termine orientata a un rilancio vero, con forti investimenti in infrastrutture di comunicazione, materiale e digitale, scuola e università, nuove esigenze abitative, sanità, gestione delle acque e dei rifiuti, promozione del Made in Italy e valorizzazione dei territori".

L'autunno, per il vercellese, si annuncia decisamente difficile.