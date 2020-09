Trasporti, torna il treno per gli studenti di Trino e Crescentino

Tra i tanti problemi che accompagnano il ritorno in classe, almeno uno va verso la soluzione. Gli studenti di Trino e Crescentino (ma in generale quelli che si trovano lungo la tratta Chivasso - Alessandria), avranno il loro treno per raggiungere gli istituti scolastici della città Monferrina.

Lo assicura il sindaco di Trino, Daniele Pane, che aveva ricevuto diverse segnalazioni sul fatto che il primo treno disponibile sarebbe arrivato a Casale alle 9,47 rendendo di fatto impossibile, per gli studenti, raggiungere le rispettive scuole superiori.

"A seguito di alcune segnalazioni ricevute in questi giorni - spiega Pane - mi sono arrivato con i colleghi sindaci di Casale Monferrato, Federico Riboldi, e di Crescentino, Vittorio Ferrero, per risolvere la questione con la Regione Piemonte. Abbiamo sentito l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi e gli uffici di Regione Piemonte, e abbiamo avuto la conferma che il treno scolastico sarà attivo a partire dal 14 settembre, con partenza da Chivasso".

Il trasporto è garantito dal lunedì al sabato (compreso) con gli orari in pubblicazione trovare sul sito di RFI, in modo tale da garantire l’arrivo puntuale a scuola a tutti gli studenti che usufruiranno del servizio.



"Non smettete mai di segnalarci eventuali disguidi o azioni da intraprendere - conclude Pane - Noi cercheremo sempre di essere presenti e risolvere le problematiche".