Robbio, nuovo screening sierologico aperto ad adulti e bambini

Robbio vuole ripartire sicuro. E può farlo il 12 settembre, grazie a una grande opportunità per la comunità: una nuova campagna di test sierologici gratuiti destinati ai cittadini robbiesi.

Il sindaco di Robbio è stato contattato dall’amministratore delegato di TechnoGenetics, azienda italiana nel settore farmaceutico, il quale, colpito dalla tenacia e dalla determinazione dimostrata negli scorsi mesi dalla popolazione robbiese (parecchi cittadini di Robbio si sono già sottoposti al test sierologico n.d.r.), ha voluto donare un cospicuo numero di kit, circa cinquemila, che serviranno a mappare nuovamente la comunità, con lo scopo di ripartire sicuri.

“Ringrazio Technogenetics, Andrea Adessi e il suo staff, che si metterà a disposizione per la riuscita di questo screening - dice il sindaco, Roberto Francese -: il tutto come sempre, sarà organizzato nel rispetto delle normative vigenti al fine di garantire la massima sicurezza. Seguiranno nelle prossime ore/giorni le istruzioni dettagliate”.

Il test sierologico, completamente gratuito, è accessibile ai bambini (in età prescolare e scolare), ai genitori, ai lavoratori, ai giovani e agli adulti. Il metodo utilizzato sarà il test rapido cosiddetto “Pungidito rapido” con esito entro i 15 minuti successivi. Gli esami saranno effettuati al Poliambulatorio Medico (area ex Mondina, sita in Strada Statale dei Cairoli), indicativamente secondo il seguente calendario: dalle ore 8 alle ore 10 per i residenti nei Rioni Mulin e Canton Balin; dalle ore 10 alle ore 12 per i residenti nei Rioni Piana e Torre; dalle ore 13 alle ore 15 per i residenti nei Rioni Campagnola e Muron.

Il sindaco ricorda di indossare la mascherina e di mantenere la distanza richiesta.