"Altro che esodo... Da Forza Italia non ce ne andiamo"

Tra i banchi del Consiglio comunale di Vercelli non ci sarà alcuna trasmigrazione di massa da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Lo mettono nero su bianco i consiglieri comunali Carlo Riva Vercellotti (neo coordinatore provinciale del partito), Gianni Marino e Giorgio Malinverni annunciando, inoltre, il ritorno al gruppo di Jose Saggia. Nella nota, firmata anche dal coordinatore cittadino, Antonio Prencipe (ora non più consigliere in quanto passato al CdA di Asm), salta agli occhi un'unica assenza: quella dell'attuale capogruppo Simone Boglietti Zaccone. Se se ne dovesse andare quest'ultimo, dunque, il gruppo consiliare azzurro resterà di quattro persone così com'è adesso. Altrimenti tornerà a quota 5 come al momento dell'elezione di Andrea Corsaro.

“Dopo una breve parentesi in un altro partito, sempre di centro destra, ho maturato la scelta di rientrare nel mio partito di origine, con il quale sono stato eletto alle comunali del 2019 perché condivido le linee programmatiche del partito e della sua dirigenza di quest'ultimo periodo – precisa Saggia in una breve nota -. Ringrazio i vertici regionali e provinciali del partito e il gruppo consiliare di Forza Italia che hanno già risposto positivamente alla mia richiesta formalizzata oggi. Sono convinto che insieme si potrà dar vita a un gruppo attivo, laborioso e costruttivo in grado di dare supporto concreto al sindaco Corsaro per il bene della città che amo”.

Dal canto loro, i colleghi precisano che “facendo fede al mandato elettorale ricevuto dai cittadini che, sotto l’egida del partito che rappresentiamo, ci hanno eletto in seno al Consiglio Comunale nel 2019 precisiamo che non intendiamo lasciare il partito in cui siamo stati eletti: Forza Italia. Nei giorni scorsi vi sono state molte notizie a proposito di spostamenti in altri gruppi, per questo e per la trasparenza che ci contraddistingue, riteniamo indispensabile fare la dovuta chiarezza. La nostra posizione rimane di appoggio costruttivo al sindaco Corsaro, così come rimangono immutati e ben saldi i rapporti con i nostri alleati nell’assemblea cittadina improntati alla reciprocità ed al rispetto delle proprie individualità”.

E, rispetto al ritorno di Saggia, Riva Vercellotti, Prencipe, Marino e Malinverni precisano “ci ha dichiarato la sua volontà di rientrare nel gruppo di Forza Italia e volentieri gli diamo il benvenuto”.