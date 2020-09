Casale, uccide il padre e tenta di bruciare il cadavere

Si trova da lunedì sera nel carcere di Billiemme Guglielmo Beccuti, casalese di 23 anni, accusato di aver ucciso il padre, Guglielmo, 61 e di aver tentato di dar fuoco al cadavere dell'uomo. Al termine di una giornata di indagini e interrogatori, il ragazzo avrebbe reso piena confessione al magistrato e agli investigatori del Commissariato di Casale.

Al momento non sono note le cause del delitto: Paolo Beccuti sarebbe stato ucciso nella notte tra domenica e lunedì nel giardino della villa di Salita San Giorgio 7 dove viveva con l'ex moglie e i due figlio; poi il sospetto avrebbe cercato di dar fuoco al cadavere, prima di lasciare la casa in condizioni di grande agitazione.

A dare l'allarme, una persona che aveva incontrato il giovane notando il suo stato di estrema agitazione: all'arrivo, la Polizia ha trovato il rogo e, verificato che si trattava di un cadavere, ha dato il via alle indagini.