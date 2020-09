AlpiFOOD: territorio e tradizione per un gusto di alto livello

Il Made in Italy raggiunge le vette del gusto con AlpiFOOD.

Quattro aziende dei nostri territori hanno deciso di mettere in rete la propria capacità produttiva, puntando su alta qualità e servizio.

I loro prodotti saranno fruibili prossimamente nei rispettivi spacci aziendali, trasformandosi nel periodo natalizio in esclusive confezioni, fantastiche per idee regalo.

Di quali aziende stiamo parlando? Ve le raccontiamo in breve...

De Mori

Azienda del Biellese. Da piccolo panificio nato nel 1974 si è trasformato oggi in un laboratorio artigianale che punta sulla produzione di prodotti di qualità con un’attenzione particolare alle materie prime.

Freddozzo

Azienda del Novarese. Partita come scommessa e con un singolo prodotto, Freddozzo non è più solo un liquore, ma un marchio che delinea una serie di prodotti artigianali spaziando tra liquori e pasticceria.

Neronatura

Situata a Torino, l’azienda a conduzione familiare vanta un’esperienza di oltre quarant’anni nel commercio di frutta secca, riso e legumi. Neronatura è un nuovo modo di arricchire l’alimentazione in maniera sana, naturale, informata e consapevole.

Salumificio Colombo

Il Salumificio Colombo Salvo conta oltre 90 anni di attività nel Varesotto. L’affermazione della azienda è dovuta soprattutto dalla bontà e genuinità del vasto assortimento di prodotti preparati secondo antiche ricette regionali.

Vi abbiamo incuriosito? Nelle prossime settimane vi faremo conoscere meglio tutte le aziende nel dettaglio, scopriremo chi sta dietro ad ogni progetto, cosa fanno e qualche altra curiosità.

Per scoprire novità e proposte di AlpiFOOD sono a disposizione:

