Sono 639 i candidati per 11 posti in Comune: al via il maxi concorso

Sono 639 i candidati ammessi alla prova di pre-selezione del concorso per 11 posti di istruttore amministrativo che il Comune di Vercelli aveva messo a bando a fine 2019 nell'ambito del piano triennale di assunzioni.

E se già normalmente la gestione di un concorsone richiede di mettere in moto una procedura complessa, in epoca Covid i problemi si moltiplicano.

La prova pre selettiva, infatti, è in programma giovedì, alle 9, al liceo scientifico di corso Palestro e, sul sito del Comune, è disponibile il protocollo sanitario al quale tutti i candidati dovranno attenersi. Le regole sono quelle note: mascherina, distanziamento e igienizzazione; divieto di assembramento all'esterno (cosa che richiederà un surplus di impegno visto il numero dei partecipanti); divieto di partecipazione in caso di febbre, sintomi influenzali e, ovviamente, contumacia fiduciaria.

Ovviamente, poi, sarà necessaria una sanificazione completa in vista della successiva riapertura delle scuole, in programma il lunedì successivo.

PROVA SCRITTA: 16/09/2020 Chi supererà il primo step è poi atteso alla prova scritta vera e propria: come avvenne per il concorsone della Polizia locale, anche questa volta si farà ricorso alle strutture della Caserma Scalise che metterà a disposizione la propria aula magna. Infine le prove orali nella ala del Consiglio comunale. L'avvio di queste ultime è fissato per il 6 ottobre prossimo. A giudicare la folta pattuglia degli iscritti sarà una commissione presieduta dal dirigente del settore Personale, Gabriele Ferraris, e composta da Alessandra Pitaro (dirigente del settore Politiche sociali), Angela Pozzati (responsabile del Servizio Anagrafe); Mirella Voci (componente aggiunto per la valutazione della conoscenza di lingua straniera) e dal segretario Giovanni Santoro.