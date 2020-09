"Non c'è tempo per aerare i locali": salta la commissione regionale sul Covid

La commissione regionale sul Covid salta per l'impossibilità di rispettare le nome anti-Covid. Sembra un gioco di parole, ma non è così. In realtà, quel che è successo stamattina, ha più che altro a che fare con un intoppo di agenda, troppo fitta di impegni per consentire di aerare la sala che sarebbe stata utilizzata dal gruppo di lavoro (mezzora ogni tre ore, impone la regola). Impossibile anche slittare, visto che successivamente sarebbe stato il turno di un altro impegno legato al Bilancio.

Di Covid, tuttavia, si è parlato ugualmente: durante la Commissione Sanità che precedeva la riunione del gruppo di lavoro legato al Coronavirus. Una discussione su scuole, vaccini, medici e pediatri che - appunto - ha finisco per "sconfinare" nell'orario in cui era prevista la riunione del tavolo di lavoro presieduto dall'opposizione.

Tutto rinviato di una settimana: appuntamento al prossimo lunedì.