Test sierologici per gli alunni: con Borgosesia anche Quarona e Varallo

Per Varallo i test sono programmati per domenica 13 settembre dalle ore 8.30 alle ore 20, al Parco di Villa Durio dove verrà allestita la tenda della Croce Rossa: "I test verranno effettuati solo con consenso scritto dei genitori per gli alunni minorenni, che dovranno essere accompagnati. Tutti dovranno presentarsi muniti di mascherina - spiega in una nota l'amministrazione comunale della cittadina valsesiana - Seguirà una comunicazione dettagliata alle famiglie con i moduli da compilare e presentare in caso di adesione, nonché l’indicazione dell’orario di presentazione. Con questa iniziativa ritengo di donare alle famiglie la giusta serenità e responsabilità nell’affrontare il momento tanto atteso della riapertura delle scuole".

Intanto, sempre a Varallo, il Comune è al lavoro per organizzare il servizio Pedibus per accompagnare a scuola gli alunni più piccoli. "L'obiettivo è far partire il servizio già martedì 15 settembre - fanno sapere dal Comune -. Sei interessato lascia il tuo nominativo in Comune presso la portineria o l'Ufficio Istruzione, oppure in Teatro Civico o all'Ufficio Cultura".

Anche a Quarona il servizio di screening è in fase di organizzazione. "Ovviamente la burocrazia non aiuta, ma non ci mettiamo il massimo impegno", commenta il sindaco Francesco Pietrasanta.