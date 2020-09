Modalità di voto per gli elettori in quarantena: le indicazioni del Comune di Gattinara

Per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in quarantena o di isolamento fiduciario COVID-19, gli elettori dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione attestante la volontà di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio, in un periodo compreso tra il 10 e il 15 settembre 2020, scaricando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune.

Alla dichiarazione dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non

anteriore al 6 settembre 2020, che attesti l'esistenza delle condizioni prescritte, nonché copia di un documento d’identità.

La documentazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente in modalità digitale, all’indirizzo anagrafe@comune.gattinara.vc.it oppure concordando le modalità con

l’ufficio elettorale comunale.

Quest’ultimo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai numeri 0163 824

303 - 0163 824 305, dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni.

La domanda dovrà essere presentata all’ufficio elettorale entro martedì 15 settembre.

Come per le precedenti consultazioni, inoltre, per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori anziani, non deambulanti, diversamente abili o con mobilità ridotta, l'Amministrazione Comunale, in occasione del Referendum del 20-21 settembre 2020, ha predisposto in collaborazione con il comitato della Croce Rossa, un servizio di trasporto gratuito ai seggi per gli elettori diversamente abili che abbiano difficoltà di spostamento in autonomia.

La Croce Rossa effettuerà il trasporto nella giornata di domenica 20 settembre 2020 dalle ore 9 alle ore 14.

Le persone interessate potranno prenotare il servizio compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune e prendere accordi telefonicamente ai numeri 0163 824 303 - 0163 824 305, con l’Ufficio elettorale comunale, dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni.

La domanda dovrà essere presentata all’ufficio elettorale entro venerdì 18 settembre.