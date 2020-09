Niente processione, ma la devozione resta immutata

Processione del guado in forma ridotta, aspettando tempi migliori in cui la situazione sanitaria consenta di tornare a svolgere eventi e manifestazioni aggregative senza dover predisporre protocolli sanitari specifici.

I sindaci del Lungosesia e il presidente della Provincia, Eraldo Botta, si sono ritrovati, domenica, per le funzioni religiose di Albano e San Nazzaro, che hanno sostituito la tradizionale processione dei fedeli tra le campagne, l'argine e il guado del fiume Sesia. Annullata per il permanere del divieto di assembramenti, la tradizionale processione è stata sostituita dalle sole funzioni religiose, nel corso delle quali il presidente Botta ha ricordato l’importanza di salvaguardare le nostre tradizioni, anche in momenti complicati come quelli che stiamo vivendo.