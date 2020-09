"Dona la spesa: speciale scuola": ecco a chi andranno i materiali raccolti

Raccolta di materiale didattico, a partire da sabato 12 settembre, nei punti vendita Nova Coop della provincia di Vercelli. Torna l'iniziativa “Dona la Spesa speciale scuola”, con la raccolta di materiali didattici e articoli di cancelleria in favore delle famiglie in condizioni di disagio economico.

Fino a sabato 19 settembre i soci e i clienti Coop potranno acquistare e donare prodotti come risme di carta, colla stick, forbici, penne, pennarelli, evidenziatori, matite colorate, gomme, correttori, temperamatite, cartelline trasparenti, portapenne e astucci che saranno consegnati alle Onlus locali con cui Nova Coop collabora per essere poi distribuiti a chi ne avrà bisogno.

Nel 2019 la campagna “Dona la Spesa speciale scuola” ha permesso di raccogliere complessivamente 40.000 articoli per un valore complessivo di oltre 100.000 euro.

In provincia di Vercelli aderiranno i seguenti punti vendita: Borgosesia (via XXV Aprile 16), con ricavato devoluto all'associazione Igea; Santhià (via G. Ferraris 21/E-F), con ricavato devoluto a Caritas Diocesana Santhià; Trino (corso G. Ferraris 3) con ricavato devoluto a Volontari Associazione San Vincenzo De Paoli; Vercelli (largo Chatillon 12), con ricavato devoluto a Osver Caritas Eusebiana.