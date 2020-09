Covid e scuola: tamponi immediati per gli studenti "sospetti"

Hot-spot senza prenotazione o con modalità drive in per eseguire tamponi rapidi con esito immediato sugli studenti per i quali si sospetti la positività. E' una delle misure che la Regione Piemonte intende mettere in campo con la riapertura delle scuole per garantire il massimo della sicurezza e della tempestività nell'individuazione di eventuali contagi.

Se ne è parlato lunedì mattina, nel corso dei lavori della commissione regionale Sanità presieduta dal leghista Alessandro Stecco: in agenda l’informativa Covid sul periodo autunno/inverno dell’assessore Luigi Icardi.

Restano in campo tutte le misure adottate in questi mesi: l’accordo Air-Covid che permette ai medici di medicina generale di svolgere un ruolo di sentinella chiedendo direttamente i tamponi e di isolare i contatti a rischio, il sistema di tracciamento attivo deliberato grazie al contributo del gruppo di lavoro, il sistema di allarme epidemiologico gestito dai gestori epidemiologici e dal Seremi. A questo si aggiunge il potenziamento dei laboratori per i tamponi con una scorta di sei mesi di reagenti e di sistemi di protezione individuale per il personale sanitario. La piattaforma informatica integrata Covid 19 sta permettendo di gestire in maniera più agile tutti questi dati.



“Anche in questo modello organizzativo - sottolinea il presidente della commissione Sanità Alessandro Stecco - il Piemonte si distingue in positivo rispetto alle linee guida ministeriali come già avviene con il contact tracing attivo: fare tamponi non solo quando il soggetto è positivo ma anche tra i suoi contatti stretti. Per quanto riguarda la scuola, fare un tampone subito permetterà al bambino e ai suoi genitori di dirimere in tempo reale il dubbio senza aspettare i 14 giorni canonici e di affrontare nella maniera più efficace la sua sintomatologia”.

Sul tema degli interventi in ambito scolastico, tuttavia, il vicepresidente della Commissione, Domenico Rossi (Pd), chiede maggiore chiarezza. "Alla vigilia del nuovo anno scolastico occorre dare indicazioni chiare al più presto, consapevoli che la sfida dei prossimi mesi possiamo vincerla solamente mettendo in campo la massima collaborazione tra istituzioni, medici, mondo della scuola e famiglie. La Regione sta terminando un ciclo di incontri con i pediatri di libera scelta e nelle prossime ore dovrebbero uscire delle indicazioni condivise".

Rossi è anche tornato anche sul tema dei Dispositivi di protezione individuale, chiedendo se siano state accumulate sufficienti scorte di tute, camici, mascherine per assicurare dotazioni adeguate a tutto il personale ospedaliero e che opera sul territorio e ottenendo le rassicurazioni dell'assessore Icardi: "Ogni azienda è stata sollecitata a fare le dovute scorte: su alcuni articoli, come i camici, ci sono maggiori difficoltà, ma sulla maggior parte dei dispositivi non ci saranno problemi".

La richiesta di inserire tra i soggetti ad alto rischio di contagio tutti i conducenti e il personale viaggiante dei mezzi pubblici è invece venuta dal consigliere Mauro Fava (Lega): "Sono quotidianamente a contatto con migliaia di persone prive di alcun tracciamento - rileva - Sono convinto che l’assessorato prederà in considerazione questa mia proposta e provvederà a inserire nel piano di vaccinazione uno screening generale attraverso i tamponi, in modo da garantire il massimo standard di sicurezza per i lavoratori e per i passeggeri”.