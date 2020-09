Pre e post scuola: perché non si parte?

L’Amministrazione comunale ha recentemente comunicato che non sarà per ora possibile attivare a Vercelli il servizio di pre e post scuola, per via delle stringenti norme organizzative dovute all’emergenza sanitaria in corso. Si tratta di un disagio importante per le famiglie, che si accompagna anche alla perdita di ore di lavoro per i lavoratori del settore.

Lo scorso 13 giugno avevamo protocollato un’interrogazione nella quale chiedevamo quali azioni l’Amministrazione comunale stesse pianificando per garantire la fruizione in sicurezza, tra gli altri servizi a domanda individuale, anche dei servizi di pre-post scuola. Era infatti prevedibile che l’emergenza sanitaria non si sarebbe esaurita in tempi brevi e che sarebbe stato necessario e auspicabile in determinati contesti l’adozione di misure restrittive per un periodo prolungato.

Questa interrogazione non ha ancora avuto risposta formale da parte dell’Amministrazione (a proposito, segnaliamo che non è l’unica), ma leggendo l’epilogo della vicenda si può intuire la risposta.

Auspicando che si possa giungere ad una soluzione, con questa nuova interrogazione chiediamo quindi quali siano le condizioni che non consentono all’Amministrazione di organizzare in via alternativa il servizio di pre-post scuola e quali azioni l’Amministrazione comunale stia pianificando per garantire servizi alternativi a sostegno delle famiglie coinvolte.

Alberto Fragapane

Alla Cortese attenzione

del Sindaco di Vercelli

dell’Assessore competente

del Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Servizi di pre - post scuola

· Era presumibile che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 non si sarebbe esaurita in tempi brevi e che sarebbe stato necessario e auspicabile in determinati contesti l’adozione di precauzioni quali l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale e l’adozione di misure di distanziamento sociale per un periodo prolungato, ancora difficile da definire

· In data 13 giugno i consiglieri comunali Fragapane, Forte, Cressano, Nulli Rosso, Naso e Giorgio hanno protocollato un’interrogazione nella quale si chiedeva quali azioni l’Amministrazione comunale stesse pianificando per garantire la fruizione in sicurezza, tra gli altri servizi a domanda individuale, anche dei servizi di pre-post scuola. A tale interrogazione non è ancora stata data risposta

· Si è appreso da un comunicato dell’Amministrazione che “Al momento, non si rende possibile attivare il servizio di pre e post scuola. Ciò in conseguenza delle stringenti norme organizzative relative all’emergenza sanitaria Covid-19 in corso. L’attuale normativa, infatti, impedisce di aggregare gruppi di ragazzi appartenenti a classi diverse. Nel momento in cui verranno riviste le attuali restrizioni consentendo l’organizzazione del servizio, si provvederà a ripristinarlo dandone tempestiva comunicazione”

· La cessazione di tale servizio comporterà un disagio importante per le famiglie e la perdita di ore di lavoro per i lavoratori del settore

SI INTERROGA PER SAPERE

· Quali siano le condizioni che non consentono all’Amministrazione di organizzare in via alternativa il servizio di pre-post scuola

· Quali azioni l’Amministrazione comunale stia pianificando per garantire servizi alternativi a sostegno delle famiglie coinvolte