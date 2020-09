Con la moto contro un muretto a bordo strada, centauro ferito

Stava percorrendo la SP 232 nel territorio di Valdilana frazione Falcero quando, per cause al momento sconosciute, ha perso il controllo della propria moto. L'incidente è accaduto nel pomeriggio di oggi, 5 settembre. Nell'impatto il centauro, un 60enne di Vercelli, è finito contro un muretto che delimitava la carreggiata. Ferito, è stato trasportato all'ospedale di Ponderano, dove attualmente si trova in osservazione. Ad intervenire insieme al 118 i Carabinieri della stazione di Coggiola, che si sono occupati di rilievi e viabilità.