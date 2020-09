Processione del Guado: funzioni religiose ma niente "camminata"

La Processione del Guado, storica manifestazione di devozione che unisce i centri di Albano e San Nazzaro Sesia, e che da più di un decennio la Provincia ha riportato in auge, deve fare i conti con l'emergenza sanitaria. E così, per evitare il problema degli assembramenti, la versione 2020 viene svolta in forma ridotta. Cioè senza la processione e l'attraversamento del guado del fiume Sesia.

L'appuntamento è domani, domenica 6 settembre alle 8.50 sul piazzale della chiesa di Albano per la messa delle 9. Sl termine il trasferimento alla Madonna della Fontana di San Nazzaro Sesia avverrà con mezzi propri: alle 10.15 è previsto l'arrivo al santuario dove, alle ore 10.30 verrà recitato il Rosario del “Guado” meditato, a ricordo di come è nata la devozione per la Processione del Guado (in caso di grande affluenza, essendo contingentato il numero dei posti all’interno della chiesa, grazie agli altoparlanti ci sarà la possibilità di partecipare anche restando sul sagrato). Alle ore 11.30 messa d’orario nella chiesa della Madonna della Fontana di San Nazzaro Sesia.

"Per problemi collegati al Covid19 - si legge nella nota degli organizzatori - quest’anno non è stato possibile svolgere, nelle consuete modalità, la Processione del Guado, in quanto attualmente non sono autorizzate manifestazioni che generino assembramenti, però seppur in altra forma si è voluto mantenere questo evento devozionale, nel rispetto delle norme sanitarie e del distanziamento sociale. Pertanto si raccomanda a tutti i partecipanti d’indossare la mascherina nel rispetto proprio e degli altri, utilizzando tutti gli accorgimenti richiesti dal periodo di emergenza in atto".