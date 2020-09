"Per la Scuola": a Roma anche una delegazione vercellese

Riceviamo e pubblichiamo

Docenti Terza Fascia per “Insegnanti formati e preparati” è un gruppo di docenti precari nato a Vercelli lo scorso anno; collabora attivamente con il gruppo dei Docenti Ingabbiati in ruolo per i percorsi abilitanti di Roma i cui coordinatori sono il Prof. Della Posta e il Prof. Maiorana.

Mercoledì 2 aettembre si è svolta a Roma una manifestazione "Per la Scuola" cui ha preso parte anche un gruppo di insegnanti vercellesi e che ha raccolto nella capitale centinaia di persone. Trentacinque realtà formate da insegnanti precari, di ruolo, studenti e genitori si sono unite per chiedere il rientro in sicurezza nelle nostre scuole.

Beatrice Leoni, inserita nelle graduatorie della provincia di Vercelli per l’insegnamento di inglese e docente a contratto presso l’Università del Piemonte Orientale ha fatto parte della delegazione che ha incontrato alcuni componenti della Commissione Cultura alla Camera, tra questi: i due vice presidenti, l’onoreli Fratoianni (LEU) e Frassinetti (FdI), l’onorevole Sasso (Lega), cui si è aggiunto l’ex ministro Fioramonti. In occasione di questo incontro, abbiamo sottolineato la necessità di attuare politiche che pensino al futuro della nostra scuola e delle nostre famiglie. Abbiamo bisogno che i parlamentari eletti sulle liste del Piemonte 02 siano presenti sul territorio e si mettano a disposizione dei cittadini, come già avviene in altri Paesi dell’Unione. Nonostante le innumerevoli richieste recapitate nel corso dell’ultimo anno, constatiamo che la ministra Azzolina non ha mai aderito alle nostre richieste di incontro.

Maria Grazia Ianniello, avvocato del foro di Novara, inserita nelle graduatorie della provincia di Vercelli per l’insegnamento di scienze giuridiche ed economiche, ha fatto parte della delegazione ricevuta al ministero dell’Istruzione. Ha avuto modo di ricordare al funzionario delegato per l’incontro che il nostro gruppo ha presentato un progetto sulla formazione e il reclutamento del personale docente che fa riferimento a specifiche direttive sia italiane che europee. Tale progetto è stato inviato alla Commissione cultura della Camera e del Senato e agli Uffici della Commissione europea a Bruxelles.