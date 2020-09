Da "basso" a "moderato": peggiora la pagella del Piemonte sul rischio Covid

Una "pagella" in bianco e nero quella assegnata nel corso dell'ultima settimana al Piemonte dal ministero della Sanità. Passa infatti da "basso" a "moderato" il livello di rischio Covid assegnato al Piemonte nel report settimanale sul coronavirus. Un piccolo peggioramento che segnala un innalzamento del numero dei contagi (un po' come già avvenuto nelle altre regioni la scorsa settimana). Tuttavia l'indice Rt medio resta sotto l'1, dunque, nonostante la crescita di nuovi casi, ci sono elementi di tranquillità.

Del resto, la maggior parte dei contagi si conferma legato a persone asintomatiche: in Piemonte sono 7 i ricoveri in terapia intensiva di persone positive al Covid - un dato sostanzialmente stabile - mentre, con l'ultimo aumento di 18 unità, torna sopra quota 100 il numero di persone ricoverate nei reparti normali, arrivando a 110; continua a crescere, invece, il numero di persone in isolamento domiciliare: sono 1531.

Per quanto riguarda l'attività di controllo delle persone di ritorno dagli stati esteri a rischio (Spagna, Grecia, Croazia e Malta), anche per questo fine settimana l'Asl di Vercelli ha attivato i pit stop ad accesso diretto. A Vercelli occorre recarsi in via Cristoforo Colombo 28 (presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico) dalle 10 alle 10.30; a Borgosesia in via Ilorini Mo, all’ingresso dell'ospedale SS. Pietro e Paolo dalle 10 alle 10.30.