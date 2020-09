Trino, focolai sotto controllo. Tutti negativi gli ultimi tamponi

Con venerdì mattina si è conclusa l'attività di indagine condotta dall'Asl di Alessandria sui soggetti che erano stati individuati come contatti delle due famiglie risultate positive al tampone nei giorni scorsi. “Tutti i tamponi effettuati su queste persone – annuncia il sindaco Daniele Pane – hanno dato esito negativo. Dunque un risultato molto importante che ci tranquillizza ulteriormente”.

L'indagine dell'Asl era partita dopo i casi di contagio registrati all'interno di due famiglie e poiché una delle persone interessate lavora al ristorante La Perla, i controlli erano stati estesi anche al personale e ad alcune persone che avevano frequentato il locale e che erano stati individuati attraverso il tracciamento dei contatti.

“La situazione dei due focolai è completamente circoscritta e del tutto sotto controllo – conferma Pane -. Con l'Asl abbiamo convenuto che non ci sono elementi di preoccupazione grazie anche al comportamento esemplare tenuto dalle due famiglie e dai titolari del locale. Lo dimostra il fatto che tutti i clienti e anche i camerieri e il personale a contatto con il pubblico sono risultati negativi”

Le due famiglie trinesi sono in quarantena domiciliare e stanno aspettando i tamponi di controllo, così come i titolari del locale, residenti a Palazzolo: le condizioni di salute di tutti sono buone e non ci sono elementi di preoccupazione di alcun genere.

“Ringrazio l'Asl per l'eccellente lavoro svolto – conclude Pane -: tutti, dai dirigenti dell'Asl alle infermiere che hanno eseguito i tamponi sono stati rapidi, efficienti e puntuali nello svolgimento di tutti i controlli”.