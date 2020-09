Volley: la Mokaor torna in palestra

La Mokaor Il 7 settembre torna in palestra per riprogrammare sul proprio campo da gioco la stagione 2020/2021.

Con tutte le precauzioni necessarie anti Covid 19, la Società vercellese, costretta come tutti allo stop di marzo a causa della nota pandemia, prova a rientrare nell’ottica sportiva di questa annata.

Si inizierà con le giovanili dell’Under 13, Under 15, Under 17 che il prossimo lunedì’ dalle 17 alle 19.30, alla guida di Laura Agostinoni e Gianmarco Todi e rispettando tutti i protocolli di sicurezza dettati dalla Federazione, daranno il via ufficiale alla nuova stagione.

Martedì 8 settembre sarà la volta delle Under 19/1A Divisione e della Serie C di Gherardi, Vigliani e Chiocchetti a ricominciare a faticare dopo i sei mesi di lock down.

Anche quest’anno le formazioni delle giovanili saranno un punto di riferimento della Mokaor, decisa sempre di più a puntare sulle promesse fatte in casa.

L’organico della serie C dell’anno passato è stato confermato in toto sia con le più esperte sia con le giovani.

Inoltre, la Mokaor ha comunque operato sul mercato facendo in modo di arricchirsi di tre nuove pedine, molto importanti e che hanno già vestito la maglia bianconera.

In Palleggio è arrivata l’ottima Martina Olmo, al centro l’abile Lucia Macellaro, mentre in posto quattro/due la brava Chiara Comello avrà il compito di scardinare le difese avversarie.

Tre acquisti di grande spessore, che rendono ancora una volta l’organico della Mokaor molto competitivo.

Per ultimo, ma non ultimo è prevista anche la ripresa del Minivolley/Under 11 che ricomincerà la propria attività lunedì 14 Settembre.