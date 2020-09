Ubriachi al volante: denunciati 2 automobilisti

Due persone sono finite nei guai per guida in stato di ebbrezza. Fermato a Vercelli dalla Polizia Stradale del distaccamento di Varallo per un controllo, un cittadino albanese di anni 44 anni, è stato denunciato in quanto risultato condurre la propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico di 0,87 G/L, allo stesso è stata ritirata la patente di guida dalla quale sono stati decurtati 10 punti.

Stessa sorte per un novarese di 64 anni controllato a Gattinara dal una pattuglia del Distaccamento Varallo Sesia: dagli accertamenti il tasso alcolemico era di 1,77 G/L, oltre tre volte il limite massimo consentito. All'uomo è stata ritirata la patente di guida dalla quale sono stati decurtati 10 punti. Nei confronti del medesimo soggetto, nel mese di settembre 2018, personale del Distaccamento di Varallo, ha proceduto all’accertamento della stessa violazione.