Fermata con l'hashish: segnalata una 30enne

A tradirli è stato l'atteggiamento insofferente mostrato durante i controlli. Quando gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Varallo hanno chiesto i classici "Patente e libretto", conducente e passeggera che erano a bordo della vettura sono sembrati troppo nervosi tanto da lasciar supporre che, in auto potesse esserci qualcosa da nascondere.

Così i poliziotti che li avevano fermati sulla provinciale 299 della Valsesia, all’altezza dello svincolo per la cittadina di Varallo, hanno deciso di procedere al controllo di un’autovettura condotta da un uomo residente in Valsesia e con a bordo una passeggera, una ragazza di circa 30 anni residente in Varallo.

Dal controllo effettuato sui due soggetti è salato fuori che la ragazza era in possesso di 2,1 grammi di hashish: la droga è stata sequestrata e la detentrice segnalata alla Prefettura di Vercelli quale assuntore di sostanze stupefacenti.