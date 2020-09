Grande appuntamento martedì 8 settembre al Centro sportivo Comunale “Renzo Maglione” di via Cantarana. Si terrà infatti l’Open Day per giovani calciatori del Gsd Canadà Vercelli-Scuola Calcio “Vittorio Mero” affiliato all’Academy del Torino Fc. Dalle ore 17 alle 19 circa sono invitati a partecipare tutti i ragazzi delle classi che vanno dal 2008 al 2015.

«Abbiamo stilato un piano di esercizi con le direttive impartiteci dell’Academy granata - dice il responsabile tecnico dell’attività di base del Gsd Canadà Vercelli Silvano Davoli - In queste ore stiamo definendo tutti i dettagli. L’invito ovviamente è esteso a tutti».

«Utilizzeremo sia la struttura principale che i due campi in erba sintetica - aggiunge Davoli - Saranno programmati dei giochi ed esercizi con varie stazioni e anche le immancabili partitelle».

Nella stagione 2020/2021 il Gsd Canadà sarà protagonista sul territorio calcistico vercellese con l’attività di base che comprende le categorie dai Piccoli Amici (classi 2014 e 2015) agli Esordienti primo e secondo anno (per i nati nel 2008 e nel 2009) passando attraverso i Primi Calci (classi 2012 e 2013) e i Pulcini (nati nelle annate 2010 e 2011). A livello agonistico sono state allestite le compagini Allievi Under 17 (classe 2004), Under 19 provinciali e Terza Categoria.