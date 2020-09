Taglio del parlamentari: in piazza le "Ragioni del No"

Il Comitato vercellese per il No al Referendum sul taglio dei parlamentari mette in cantiere una serie di appuntamenti per spiegare agli elettori le ragioni della propria posizione e per confrontarsi con esponenti del fronte opposto.

Mercoledì 2 settembre, nel corso di una conferenza stampa, sono state presentate le motivazioni che sono alla base di una campagna referendaria "difficile e dall'esito incerto, ma che comunque ci vedrà impegnati fino all'ultimo", come ha assicurato il portavoce del Comitato, Sergio Bagnasco, presente all'incontro insieme a Roswitha Flaibani (+Europa), Lorenzo Mortara (Partito comunista dei Lavoratori), Norberto Greppi (Articolo 1), Sara Rocutto, (Pd che voterà “no”) e Paolo Sollier.

"La drastica riduzione a 400 deputati e 200 senatori - ha spiegato Bagnasco - determinerà un serio problema di rappresentatività del Senato e quindi tutte le forze minori sarebbero fortemente penalizzate. Così come sarebbero penalizzati i piccoli territori, ma anche l'attività di un futuro Parlamento ne verrebbe pesantemente indebolita, creando un ulteriore spazio all’attività legislativa del Governo, i cui Decreti non possono sostituirsi abitualmente all’attività legislativa del Parlamento".

Secondo il Comitato del No, inoltre, la riduzione dei parlamentari, così come prospettata dalla riforma costituzionale, aumenterà il potere dei Partiti nella scelta dei candidati, senza garantire alcuna certezza sui criteri di selezione di un classe politica migliore e più qualificata.

"Il taglio lineare proposto - hanno spiegato i componenti del Comitato - non ha alcun criterio se non una riduzione tout court, produrrà, inoltre, uno squilibrio di rappresentanza tra le due Camere e un inevitabile rallentamento nel processo legislativo del Parlamento. Infine, il preteso risparmio derivante dal taglio lineare dei Parlamentari, peraltro irrisorio, meno di 1 euro l’anno per ogni cittadino, potrebbe essere raggiunto attraverso la modifica di una Legge ordinaria, abbassando il tetto massimo delle indennità parlamentari".

Tutte motivazioni che portano il Comitato, che lavora fin dai tempi del Referendum relativo alla riforma costituzionale di Renzi, ad affermare che "L'inefficienza del Parlamento non si affronta cedendo al populismo": No dunque, a un taglio indiscriminato e non accompagnato da altre riforme.

E, mentre il fronte del Si resta tutt'oggi silenzioso (almeno a livello locale), il Comitato vercellese ha messo in campo una serie di iniziative. Sabato 5 e domenica 6 settembre, a cura di + Europa, sono in programma Tavoli informativi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 in piazza Cavour. Verrà svolto volantinaggio nei giorni di mercato; l'11 settembre, organizzato dalla CGIL, è in programma un confronto alla Sala Soms alle 21 tra Sergio Bagnasco per il NO ed Emanuele Pozzolo per il SI; il 15 settembre alle 18 al Circolino del Rione Isola, incontro con la cittadinanza per illustrare la riforma costituzionale e spiegare le ragioni del NO (l'incontro aperto ai sostenitori del SI per un confronto e si sta attendendo la disponibilità di esponente del Movimento 5 Stelle); il 17 settembre, infine incontro di chiusura della campagna referendaria alla sala Soms alle 21