Spacca i vetri di 15 auto per rubare quel che trova all'interno

Usciva di casa, in piena notte e, in bicicletta, raggiungeva il centro città dove metteva a segno una serie di furti spaccando il vetro delle auto parcheggiate e rubando quanto trovava all'interno.

A mettere fine alle sue malefatte gli uomini della Squadra Mobile della Questura che hanno arrestato in flagranza un uomo per i reati di furto aggravato e tentato furto aggravato a bordo di autovetture. Si tratta di un 24enne vercellese, tossicodipendente, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e per fatti di droga.

L'indagine della Polizia di Stato era partita la scorsa settimana, quando si erano registrati 15 episodi di furto con contestuale distruzione dei finestrini di alcune macchine parcheggiate nel centro città. In un primo momento le indagini si sono concentrate sulla raccolta delle immagini delle telecamere di video sorveglianza poste nei pressi dei luoghi dove erano stati consumati i furti e, dopo l'analisi delle immagini, gli uomini della Questura sono riusciiti a identificare il ladro, un giovane vercellese già conosciuto alle Forze di Polizia.

Il giovane, a notte inoltrata, usciva di casa e con la bicicletta raggiungeva il centro cittadino dove, a ripetizione, metteva a segno furti sulle automobili parcheggiate, infrangendo i finestrini con un pugno e rubando quanto trovato all’interno.

In una cirocstanza il malvivente si è anche ferito a una mano ed era stato costretto a ricorrere all’intervento dei medici del Pronto Soccorso.

Nella notte del 25 agosto, i poliziotti si sono appostati sotto casa del ladro aspettando che uscisse, al fine di seguirlo e arrestarlo in flagranza di reato. Effettivamente, l’uomo è sceso di casa verso mezzanotte e, in sella alla sua bicicletta, ha raggiunto il centro città dove ha provato a rompere i finestrini di due macchine, senza esito. Successivamente, è riuscito nel suo intento rubando quanto presente all’interno di una terza autovettura.

A quel punto gli agenti si sono qualificati e il giovane, vistosi scoperto, ha tentato una fuga, terminata dopo pochi metri quando i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo.

Accompagnato in Questura, è stato arrestato in flagranza per i reati di furto con scasso e tentato furto con scasso e associato alla locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

Il giorno successivo, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora in Vercelli, il divieto di allontanmento dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 8, e l’obbligo di firma trisettimanale alla polizia giudiziaria.