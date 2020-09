Under 35, asintomatici e di importazione: il "ritratto" dei nuovi contagiati piemontesi

Covid-19 in Piemonte: nelle ultime sei settimane si è invertita la proporzione delle età dei soggetti contagiati. Ma si è invertito anche il rapporto tra contagiati sintomatici e asintomatici (che nella prima fase dell'epidemia non venivano registrati in quanto il tampone veniva eseguito solo in presenza di sintomi specifici).

Del resto, rispetto a febbraio - marzo, i laboratori di analisi in Piemonte sono passati da 2 a 27 (19 pubblici e 8 privati), con una potenzialità di 13.000 tamponi al giorno circa: nella settimana tra il 24 e il 30 agosto la media giornaliera dei tamponi è stata di oltre 3.600, per un totale di 25.600 e, per il mese di settembre, la Regione sta predisponendo l’esecuzione giornaliera di almeno 6.000 tamponi.

Sono questi alcuni dati presentati nel corso dell'inaugurazione del super laboratorio di La Loggia.

Nelle ultime 6 settimane il 60% dei nuovi positivi ha un'età compresa tra i 15 e i 44 anni (nelle prime 5 settimane dell’epidemia questa fascia d’età era invece il 15%), mentre si riscontra un decremento marcato degli over 65, che sono nell’ultimo periodo circa il 12% dei contagiati e che solo il 3,6% ha più di 85 anni (nella fase acuta dell’epidemia gli over 65 erano oltre il 50% e gli over 85 superavano il 23%).

Si è notevolmente invertita anche la percentuale dei sintomatici, che oggi rappresentano il 30% dei casi (erano quasi il 70% all’inizio della pandemia).

Nell'ultima settimana, dei 476 nuovi casi 137 sono sintomatici e 188 importati (di cui 60 sintomatici).

Dei 188 casi importati, 91 sono arrivati da altre regioni italiane e 97 dall’estero.

Motivo del tampone per questi 476 casi: 170 sono stati sottoposti al test nell’ambito di attività di screening; 225 sono stati sottoposti al test perché contatti di casi accertati; 81 sono stati sottoposti al test perché sintomatici.

Per quanto riguarda l’età: la metà dei casi ha meno di 35 anni, 60 meno di 20 anni, 40 più di 80 anni (di cui 33 asintomatici).

"Sull’aumento registrato pesano i casi importati e l’attività di ricerca dei contatti condotta dai SISP - precisa la Regione - I focolai sono quasi esclusivamente familiari o riguardano contesti amicali".

Infine una nota relativa agli ospedali: da inizio pandemia sono stati raddoppiati i posti di terapia intensiva e triplicati quelli di subintensiva, che ora diventeranno strutturali. I posti di terapia intensiva sono passati da 287 a 586 (+104%), quelli di terapia subintensiva da 135 a 517 (+282%).