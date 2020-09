Guardie zoofile: a Vercelli il corso di formazione Lac

Corso di formazione per guardie zoofile: a organizzarlo l’associazione, a partire dal mese di ottobre. Gli incontri, promossi con la partecipazione dell'associazione Oipa, si svolgeranno tutti i lunedì e i venerdì, dal 2 ottobre fino al 2 novembre, dalle ore 20 alle ore 23, (sede ancora da definire). Il 7 novembre sarà organizzata un’uscita per fare pratica.

Per partecipare è necessario essere maggiorenni, essere cittadini italiani e non avere condanne o procedimenti penali in corso. Il corso è, inoltre, gratuito ed è aperto a tutti i residenti in Regione Piemonte.

Le lezioni approfondiranno materie che vanno dalla giurisprudenza (come, ad esempio, compiti e doveri della guardia zoofila, leggi sulla tutela e benessere animale…), alla medicina veterinaria, alle attività di protezione animale nel contesto pubblico e privato.

Il corso potrà essere seguito anche on-line per coloro che volessero essere informati sulle leggi vigenti in materia di animali e i compiti della guardia zoofila; questa partecipazione non darà, però, diritto all’accesso all’esame finale.

Le attività di guardia zoofila si svolgono a titolo volontario, con un minimo di disponibilità ad uscire per servizio nei giorni festivi e feriali.

Per iscriversi e richiedere informazioni ed aggiornamenti sul corso è necessario inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: corsogzlacvc@abolizionecaccia.it

In caso di restrizioni dovute all’emergenza Covid 19, il corso sarà svolto on-line.