Varallo, nuovi servizi alla Casa della Salute

Nuova vita e nuovi servizi per la Casa della Salute di Varallo. "Dalla prossima settimana - annuncia Alessandro Stecco, presidente della commissione regionale Sanità - il presidio diventerà più funzionale grazie all’acquisto di nuove attrezzature e sarà più vicina ai bisogni dei cittadini per l’accordo raggiunto con i medici di base, che garantiranno prestazioni e assistenza anche nel pomeriggio. Vi sarà, inoltre, una novità utile per l’utenza e facente parte di un progetto, seguito anche da me e dal consigliere regionale Angelo Dago, dalla validità di sei mesi: l’assistenza per la prenotazione di visite ed esami tramite l’app del Cup Piemonte, con la presenza di una persona incaricata che da lunedì 7 settembre svolgerà questa mansione specifica”.

Un servizio che, secondo Stecco, dovrebbe essere esteso a tutta l'azienda sanitaria.

“Il lavoro del sindaco di Varallo Eraldo Botta è stato esemplare - continua il consigliere regionale - e a lui come al neo direttore sanitario Zulian, in carica da un mese, vanno i miei complimenti. Questa è un’idea che da un anno suggerisco alla direzione generale affinché venga messa in atto al Cup di Vercelli, introducendo una figura di facilitazione per gli utenti che sono in coda per gli sportelli. Come è noto ai più, le difficoltà riscontrate sono state numerose e vi era anche la necessità di monitorare chi, in fila, avesse bisogno effettivamente di usufruire del servizio.

Resta il fatto che la realtà di Varallo mostra come la comunione d’intenti e soprattutto il lavoro in sinergia porti a risultati importanti, sempre nell’ottica di miglioramenti e vicinanza alle esigenze di tutti”.