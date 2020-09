Continue interruzioni di energia elettrica: ora il sindaco vuol chiedere i danni

Frequenti e prolungati disagi, a BorgoVercelli, a causa delle interruzioni dell'energia elettrica.

E ora, esasperato, il sindaco Mario Demagistri, è deciso a chiedere i danni.

"Si è appena verificata l'ennesima interruzione dell'energia elettrica della durata di frazioni di secondo, interruzioni che creano innumerevoli problemi e soprattutto danni - rileva il sindaco -. Già il mese scorso, il 29 luglio, avevamo inviato una mail per segnalare a Enel Distribuzioni queste continue interruzioni e già dal giorno dopo una squadra di tecnici era uscita per le opportune verifiche, che come si vede non hanno dato alcun frutto. Sabato scorso, come tutti ben sapete, è stato un vero disatro e alcuni minuti fa un'ulteriore si è verificata l'ennesima interruzione".