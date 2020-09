Pacchi non ritirati alle Poste: il ticket arriva via WhatsApp

Poste Italiane vara un nuovo sistema di ritiro dei pacchi che, durante il periodo di agosto, sono rimasti giacenti negli Uffici Postali. Per facilitare il recupero Poste Italiane mette a disposizione il servizio di prenotazione via App Ufficio Postale o via WhatsApp.

I sistemi di prenotazione a distanza sono attivi negli uffici di Vercelli Centro, corso Palestro, corso Marcello Prestinari, Borgosesia, Cigliano, Crescentino, Gattinara, Santhià, Trino e Varallo.

Per prenotare l’operazione tramite l’App Ufficio Postale è sufficiente scaricare l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione. All’interno dell’ufficio, un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Il numero da memorizzare per chiedere il ticket elettronico è 3715003715, il cittadino dovrà avviare una chat e l'operatore virtuale risponderà proponendo varie opzioni e la prenotazione del ticket.

Digitando poi il Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. Se il cittadino accetta, riceverà un codice di prenotazione che verrà mostrato sul display dell’ufficio postale al momento dell’appuntamento.