Dopo 4 mesi vince la battaglia con il Covid-19: e diventa papà

Gabriel è nato nei giorni scorsi e la gioia dei suoi genitori che lo hanno atteso in questi mesi brilla di una luce speciale. Il 2020 ci ha abituato a emozioni intense, come la paura, il dolore, il senso di vuoto e di smarrimento nei confronti del futuro, ma per contrasto anche a tantissimi momenti e testimonianze di speranza, fiducia e desiderio tornare alla vita, alla voglia di vivere con un’intensità rinnovata.

La luce che brilla negli occhi dei genitori di Gabriel, Saverio e Maria Gabriella, è anche quella di tanti operatori del reparto di Ostetricia e Ginecologia e della Neonatologia, ma la stessa luminosità e gli stessi sorrisi si possono trovare sul volto del dottor Luca Grillenzoni, responsabile della SC Medicina e Chirurgia d’Urgenza (Semintensiva) e dei colleghi dell’ospedale che sono stati avvisati della nascita del piccolo.

Papà Saverio, infatti, è uno dei pazienti che ha vinto una difficile battaglia contro il covid-19, superando un percorso durissimo e lungo 4 mesi nei reparti di Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Rianimazione. La mamma Maria Gabriella a casa, in attesa del piccolo ha alimentato dentro di sé per tutti questi mesi la speranza. Ringraziamo Saverio e Maria Gabriella per aver voluto condividere la notizia della nascita del loro bambino, che rappresenta il ringraziamento più bello per tutti gli operatori sanitari che durante l’emergenza sono stati in prima linea al fianco dei pazienti e per tutti i cittadini biellesi che direttamente e indirettamente si sono confrontati con un’esperienza simile o hanno deciso sostenere in tanti modi l’Ospedale di Biella.

La Direzione Generale dell’ASLBI porge le più sentite felicitazioni per la nascita del piccolo Gabriel e i migliori auguri alla famiglia del Sig. Santomauro.