Incidente sul lavoro: un uomo in codice rosso

Un uomo di 26 anni è stato ricoverato in ospedale in codice rosso in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto a Roasio, alla ditta tessile Albis, che si occupa di produzione di filati per tessitura e produzione di mascherine.

Secondo le prime informazioni, mentre l'uomo, un operaio residente in paese, era al lavoro è finito con la mano destra in un macchinario, che gli ha provocato una grave ferita, causandogli anche la lussazione della spalla. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: i sanitari hanno portato il ferito in codice rosso all'ospedale di Biella da dove, con ogni probabilità, verrà poi trasferito al Cto di Torino.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Gattinara e dello Spresal per chiarire la dinamica dell'incidente.