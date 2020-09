Riapre Mensa Amica: il primo giorno serviti 15 pasti

Mensa Amica ha riaperto i battenti e nel primo giorno di ripresa delle attività ha servito 15 pasti, per la soddisfazione del presidente Giuseppe Bolcato e del consigliere Francesco Nunziata, rappresentante del Consiglio Comunale di Borgosesia al Centro Anziani Fratelli Allegra: «Il servizio era molto atteso – spiega Nunziata – dopo l’isolamento gli anziani sentono il bisogno di tornare alla socialità, e Mensa Amica era un punto di riferimento importante, dove le persone possono non solo condividere il momento del pasto, con la garanzia di un’alimentazione sana e gustosa».

Dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 13, a Mensa Amica si può consumare un pasto caldo, con primo-secondo + contorno-frutta-acqua e pane alla cifra di 3 euro: «Un pasto completo, che va anche a tutelare la salute degli anziani – spiega ancora Nunziata – garantendo loro corretti valori nutrizionali. Siccome poi c’è anche la possibilità di pranzare gratuitamente per persone con un ISEE inferiore ai 3mila euro – aggiunge l’Amministratore - previa autorizzazione dei servizi sociali del Comune di residenza, Mensa Amica rappresenta un importante punto di riferimento anche per chi è in difficoltà economica».

Chi poi desidera fermarsi per il pomeriggio, potrà godere delle attività ricreative messe a disposizione dal Centro Anziani Fratelli Allegra, dal gioco delle carte alla tombola, passando per altri giochi di società: «Tutto si svolge con la massima attenzione alle norme anti Covid – aggiunge il onsigliere Nunziata – il presidente Giuseppe Bolcato vigila personalmente affinché si osservi il distanziamento sociale, vengano indossate le mascherine e si igienizzino costantemente gli ambienti: la cautela è d’obbligo, i controlli sono molto puntuali e c’è assoluta attenzione alla tutela della salute di tutti: il ricordo di quanto è accaduto è ancora molto vivo in tutti noi, così come la consapevolezza che sia necessario adottare tutte le misure necessarie a scongiurare ogni rischio».

Proprio nell’ottica della massima tutela di tutti coloro che frequentano il centro, il Presidente Giuseppe Bolcato ha deciso di non riavviare le serate danzanti della domenica sera, per le quali non è possibile garantire l’adeguato distanziamento, così come sono sospesi i viaggi verso le mete di vacanza: «Per quest’anno è così – conclude Francesco Nunziata, che anche come assessore ai Servizi Sociali dell’Unione Montana Valsesia è molto attento a queste tematiche – la cosa fondamentale è offrire comunque, soprattutto agli anziani, la possibilità di ritrovarsi per qualche momento di svago e di ritornare il più possibile alla loro normale routine quotidiana: con la giusta attenzione e con il rispetto delle regole possiamo sperare che poco alla volta sarà superato questo brutto momento e potremo riconquistare la normalità».